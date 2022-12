Iran | i media | «Demolita la casa della famiglia della scalatrice che non ha indossato il velo» – Il video

(Di sabato 3 dicembre 2022) Secondo ilWire l’abitazioneiana Elnaz Rekabi è statada funzionari governativi. L’atleta aveva gareggiato senza indossare ilin ottobre ai Campionati asiaticiFederazione internazionale di arrampicata sportiva a Seul. Poi aveva ritrattato sostenendo che ille fosse caduto per errore durante la gara. Rekabi aveva preso parte alla competizione senza hijab proprio quando le proteste anti-regime si stavano diffondendo in tutto l’in seguito alla morte22enne Mahsa Amini. Poi era finita sotto la custodia ...

