Iran | demolita la casa di Elnaz Rekabi | gareggiò senza velo ai mondiali di arrampicata

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ladi famiglia dell’arrampicatriceiana, balzata agli onori delle cronache per aver gareggiatoin Corea del Sud a ottobre come segno di appoggio alle proteste contro il regime, è stata. Secondo il sito di notizie antigovernativoWire non è chiaro quando l’edificio sia stato distrutto, ma i cronisti collegano il fatto alla protesta messa in atto dall’atleta. In un video si nota una struttura distrutta, con diverse medaglie a terra. L’uomo che filma descrive cosa è successo allae inquadra anche il fratello di, Davood, che piange. Davoodè lui stesso un campione disportiva, ha vinto dieci medaglie d’oro ...

14.05: "Tolleranza zero" verso proteste Il Consiglio di Sicurezza iraniano ha annunciato che "le ...atleta che a Seul gareggiò senza il velo a ottobre scorso, è statada funzionari ...... l'abitazione della famiglia della scalatrice iraniana Elnaz Rekabi è statada funzionari ...senza hijab proprio quando le proteste anti - regime si stavano diffondendo in tutto l'in ...