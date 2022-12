Inter Lukaku | contatti con il Chelsea per un nuovo prestito

Leggi su calcionews24

(Di sabato 3 dicembre 2022) L’il matrimonio potrebbe continuare, ma ci sarebbe da trattare con ilper unL’il matrimonio potrebbe continuare, ma ci sarebbe da trattare con ilper un. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri starebbero parlando con i Blues per cercare una nuova intesa per il belga. L’idea dell’suè quella di volerlo tenere anche per la prossima stagione e per Romelu sarebbe anche la possibilità di superare il disastro Mondiale. L'articolo proviene da Calcio News 24.