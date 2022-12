Insieme | nuova mostra a Casa Cavazzini 18 febbraio – 16 luglio 2023

Leggi su udine20

(Di sabato 3 dicembre 2022) Attraversare a occhi aperti la condizione umana, in particolare la nostra tensione verso l’altro, la ricerca appassionata di legami che fanno vivere, resi possibili per non esserci arresi alle solitudini e alle distanze. Ecco la traccia del cammino affascinante che la» (Udine,, 18– 16) propone attraverso sessanta capolavori – dieci in più rispetto alla grandedello scorso anno –, molti dei quali appartengono ai più importanti protagonisti dell’arte degli ultimi due secoli, tracciando un cammino che parte dall’eleganza dei Preraffaelliti e giunge a proporci le suggestioni del Surrealismo, passando per i linguaggi dell’Espressionismo, del Simbolismo e dell’Astrazione: John Everett Millais, ...