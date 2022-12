Infortunio a bordo di un peschereccio al largo di Gaeta | marinaio salvato dalla Guardia Costiera

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 3 dicembre 2022)– Nel primo pomeriggio di giovedì 1 dicembre, intorno alle ore 14.05, la sala operativa delladiha ricevuto una chiamata di soccorso via radio (may day) da parte di un motoappartenente alla marineria locale, il cui comandante riferiva circa l’occorso ad un membro dell’equipaggio durante le fasi di salpamento delle reti nel corso dell’ordinaria attività di pesca. In base alle prime informazioni riferite, emergeva la gravità della situazione e la necessità di un immediato intervento di soccorso. La sala operativa della Capitaneria di porto, pertanto, in applicazione delle procedure operative del caso, allertava il Servizio 118 al fine di far imbarcare il personale sanitario sulla dipendente motovedetta CP2112 e, contestualmente, ...