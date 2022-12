Influenza | in Lombardia | Emilia-Romagna e Umbria incidenza supera soglia del livello di entità molto alta

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 3 dicembre 2022) Recordin Italia. In tre regioni l’hato ladeldi20,24 casi per mille;17,80,19,61. In Veneto 16,43 casi per mille, Provincia Autonoma di Bolzano 16,09 e Marche 15,58, la stagione ha raggiunto un’intensità considerata. Campania, Calabria, Sardegna non hanno attivato la sorveglianza InfluNet. L’corre fortissimo. Non succedeva dalla stagione 2009-2010. In base agli ultimi dati della rete di sorveglianza InfluNet dell’Istituto Superiore di Sanità, nella scorsa settimana sono stati 771mila gli italiani messi a letto da sindromi ...