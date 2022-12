Influenza | in Italia è boom casi | 3 regioni “zona rossa”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 3 dicembre 2022) Roma – L’incorre veloce e “cresce sensibilmente il numero di. Nella settimana 21-27 novembre, l’incidenza è pari a 12,9per mille assistiti (9,5 nella settimana precedente), istimati sono 762mila, per un totale di circa 2.552.000a partire dall’inizio della sorveglianza”. Lo registra il rapporto Influnet dell’Istituto superiore di sanità (Iss). A trainare i contagi sono i bambini: “Risultano maggiormente colpite le fasce di età pediatrica, in particolare i bambini al di sotto dei cinque anni di età, in cui l’incidenza è pari a 40,8per mille assistiti. Era 29,6 nella settimana precedente”, precisa l’Iss. L’incidenza “nella fascia di età 5-14 anni è 25,02 per mille assistiti, nella fascia 15-64 anni è pari a 10,10 e tra gli ...