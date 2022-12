Indiana Jones e la Ruota del Destino | Guardiani della Galassia Vol 3 | trailer e poster

(Di sabato 3 dicembre 2022)e ladelVol. 3: i Marvel Studios diffondonoin occasione del Comic-Con Experience 2022 In occasione del CCXP22 (Comic-Con Experience 2022) di San Paolo in Brasile, The Walt Disney Company ha diffuso i primie idi due attesissimi titoli: il film Marvel StudiosVol. 3 e il lungometraggio Lucasfilme ladel. Kevin Feige, Presidente di Marvel Studios, ha presentato Zoe Saldana, che interpreta Gamora nel franchise, prima di entusiasmare i fan con il ...

Come già rivelato dalle foto dal set e come confermato dalla produzione,e la ruota del destino proporrà agli spettatori un frenetico esordio ambientato nel 1944, in quegli stessi anni dei primi tre film della saga che si svolgevano un po' prima dell'inizio ...Dopo aver già smentito le voci su presunte proiezioni di prova 'disastrose' pe re la ruota del destino , James Mangold è tornato a scagliarsi contro chi mette in giro voci false sul film. LEGGI "5: svelato il titolo, ecco il primo trailer con il ...Sarà possibile cambiare a piacimento l'età di un attore, ed in modo del tutto automatico. Uno tsunami per l'industria dell'entertainment.Lucasfilm ci regala il nuovo poster ufficiale e foto inedite tratte da Indiana Jones e la Ruota del Destino, attesissimo quinto film della saga con Harrison Ford. Indiana Jones e la Ruota del Destino ...