Indagine Juve | Gravina | “Cena segreta con Agnelli? Cavolate”

(Di sabato 3 dicembre 2022) (Adnkronos) – Quelle scritte dai giornali “sono, sono un uomo sereno”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele, a margine di un evento a Palazzo Lombardia, a Milano, a proposito dell’incontro che – secondo quanto emerso dall’sui bilanci della– sarebbe stato organizzato in maniera riservata tra l’ex presidente dellantus, Andrea, alcuni presidenti di Serie A e lo stesso. “Abbiamo già chiarito perché c’è stato quell’incontro, che era per parlare di calcio – ha sottolineato– e ne ho fatti tantissimi” di incontri così. Funweek.

A Nyon la Uefa apre a sua volta un'formale sulla Juventus per 'potenziali violazioni' ... Inoltre, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, laha accettato delle limitazioni ......pareri aggiornati resi alla luce dell'esame della documentazione rilevante relativa all'... Lasottolinea che l'esercizio '21 - 22 è stato ancora " significativamente penalizzato " dalla ...Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine di un evento a Palazzo Lombardia, a Milano, a proposito dell’incontro che - secondo quanto emerso dall'indagine sui bilanci della Juve ...Non solo la Juventus, tra le carte in mano alla Procura ci sarebbe il coinvolgimento di altre squadre di Serie A indagate per i casi plusvalenze e stipendi tra cui Atalanta, Tottenham, Pisa, Sampdoria ...