In Italia il comportamento scorretto generalizzato è ormai prassi | come la violenza gratuita

(Di sabato 3 dicembre 2022) Non sarà sfuggito che, oramai succede da tempo, il colloquio e il dibattito in generale, hanno ceduto il passo, con andamento trasversale, a veri e propri scontri verbali. Non c’è occasione di confronto che non sia potenzialmente carica di veemenza a mala pena trattenuta, pronta a venir fuori, peraltro in crescendo, al primo screzio. L’ipocrisia, in concomitanza, scorre a fiumi. Si dirà che non c’è da meravigliarsi più di tanto, essendo la pazienza umanafiaccata non solo nel Paese ma pressochè ovunque, da eventi negativi concomitanti e quindi accavallati. Molto peggio va altrove, in maniera più accentuata negli USA, dove il tempo necessario per passare dalle parole ai fatti, nel caso specifico si deve leggere armi, se e quando c’è, é minimo. Sarà proprio perchè questo nuovo costume ha preso piede che la confusione ha iniziato a dilagare e con essa l’incertezza. ...