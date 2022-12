Immigrazione | Meloni “Flusso ingestibile | serve collaborazione Ue”

Leggi su iltempo

(Di sabato 3 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sul fenomeno dell'“ci vuole più Europa sul fronte Sud, come l'Italia rivendica da tempo: noi, da soli, non possiamo gestire unche ha assunto dimensioni ormai ingestibili. Occorre che l'Europa realizzi con urgenza un quadro dimultilaterale, basato su flussi legali, con una incisiva azione di prevenzione e di contrasto ai flussi irregolari, che debba prevedere ad esempio anche un tassello indispensabile che è quello della europeizzazione nella gestione dei rimpatri”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, nel suo intervento alla Conferenza Internazionale Rome MED Dialogue. “Il Mediterraneo ha bisogno di essere percepito prevalentemente come una comunità di destino, come luogo di incontro tra identità nazionali e non – come troppo spesso è accaduto ...