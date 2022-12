ilNotiziario Mondiale | Fabio Monti | “La favorita ancora non c’è”

Leggi su ilnotiziario

(Di sabato 3 dicembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ildi calcio in Qatar raccontato dai più prestigiosi osservatori nazionali.è nato a Milano nel 1956. Ha lavorato per la Gazzetta dello Sport dal 1978 al 1981, per il Corriere dello Sport dal 1981 al 1986 e per il Corriere della Sera fino al 30 giugno 2015. Ma la migliore esperienza ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.