(Di sabato 3 dicembre 2022)Genere: melò ???Regia: Andrea Pallaoro. Con Trace Lysette,, Emily Browning Trace Lysette è. Leggi anche › “” di Andrea Pallaoro: cronaca di un ritorno a casa › A Venezia 79 l’attrice trans Trace Lysette: «La mia più grande fan? Mia mamma» Italiano che ha nutrito il proprio sguardo tra New York e Los Angeles e nell’America rurale ha ambientato il primo film, Medeas, Pallaoro, con questo ritratto femminile, ci consegna un melò raffreddato e silenzioso, il racconto semplice e universale di un ritorno a casa. . Il tempo trascorso non permette alladi ...

Io Donna

... a cura diTrigona , si riferisce in modo diretto proprio al programma d'azione approvato a settembre 2015 dagli Stati membri dell'ONU. Le opere accompagnano i visitatori in unin cui ...Questa settimana gli ospiti che siedono sugli sgabelli sonoGuerritore, Rocco Tanica e Beppe ... Ilper l'Italia de 'Le Parole' parte da Milano, più precisamente dal parco Segantini, dove ... "Monica" di Andrea Pallaoro: la recensione del film con Trace Lysette Il viaggio di Monica per visitare la madre malata (Patricia Clarckson, magnifica) e rivedere il luogo in cui è cresciuta con un altro nome, e da ragazzo, è doloroso ...Le prime visioni nelle sale e le novità delle piattaforme digitali: «Forever Young - Les Amandiers», «Monica», «Pinocchio», «After Yang», «Riunione di famiglia (Non sposate le mie figlie! 3)», «Vicini ...