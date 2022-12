Il senatore Matera incontra gli Atleti Special Olympics

(Di sabato 3 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Nessuno va lasciato indietro. Una società sana deve porre tra le sue priorità l’integrazione vera e concreta delle persone diversamente abili”. Sono le parole delDomenicointervenuto, nella mattinata di ieri, presso l’Aula Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, nel contesto dell’incontro con gli. In vista della “Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità” – momento che, come da calendario, cade ad ogni 3 Dicembre – glihannoto, infatti, Autorità e Parlamentari “per gettare insieme le basi di una trasformazione culturale che metta in luce capacità e talenti e non la disabilità”....

