Il Senagal nel nome di Papa Bouba Diop

(Di sabato 3 dicembre 2022) È un tamburellare irresistibile. Ormai tutti conoscono il suono del Senegal, quando la squadra gioca e i tifosi ballano. Eppure c’è stato un unico calciatore capace di fare entrambe le cose in un sol colpo, una notte coreana di vent’anni fa. Sgroppata a centro area, scivolata leggendaria e di corsa a festeggiare sotto la bandierina, chiamando a gran voce i compagni. Poi via la maglia, messa al centro della terra come un totem:, numero 19. Una danza entrata nella storia dei Mondiali. E per il calcio senegalese, autentico mito di fondazione. Da trasmettere ai posteri. O da vivere e fare tesoro: Kalidou Koulibaly, all’epoca, era grande appena per serbarne il ricordo. Oggi ce l’ha dipinto sulla pelle, quel 19, chi da Dakar affolla gli spalti di Doha. Ce l’ha scritto a pennarello, sulla fascia al braccio, perfino l’ex ...