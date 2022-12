Il regime iraniano demolisce la casa della scalatrice Elnaz Rekabi che gareggiò senza velo

(Di sabato 3 dicembre 2022) L’avevano costretta a dichiarare che quella scelta di gareggiarenon aveva alcuna valenza politica, che nel suo gesto non si nascondeva la volontà di solidarizzare con le proteste. Ma questo non è bastato: lairanianaè stata prima arrestata e trasferita nel carcere di Evin, dopo il suo ritorno in patria dai Campionati asiaticiFederazione internazionale di arrampicata sportiva a Seul, e oggi la suaè stata demolita dalle ruspe deldi Teheran. A darne notizia è l’organo di informazione pro-riforma IranWire: l’abitazionefamigliaè stata demolita da funzionari governativi. Le immagini dell’abitazione distrutta, con le medaglie ...

La mossa delverso la campionessa è in linea con quanto annunciato oggi dal Consiglio di sicurezzache in vista di una nuova mobilitazione degli attivisti per tre giorni dal 5 al 7 ......Kurdistan dell'Iran (Kdpi) e l'Associazione rivoluzionaria dei lavoratori del Kurdistan, ... Le proteste contro ildegli Ayatollah, in seguito all'uccisione a Teheran della giovane curda ...