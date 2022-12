Il presunto dramma dei tiktoker non binari nella società che incoraggia il disagio psichico

Leggi su linkiesta

(Di sabato 3 dicembre 2022) Se v’intrattenete con TikTok, e soprattutto se avete amici che s’intrattengono con TikTok, anche voi riceverete continuamente video di arono.mp4, che ha poco più di quarantamila follower ma poco importa: su TikTok guardi quel che l’algoritmo ti propone, mica quel che segui; e, se tutti i tuoi amici novecenteschi trasecolano per lei, l’algoritmo ti proporrà Arono. Arono non sappiamo come si chiami giacché nel video che ha fissato in cima al profilo la madre le chiede come fanno a farle fare gli esami all’università se dice che è Arono e non – e a quel punto la fanciulla censura con un suono il nome, giacché quello era un nome femminile, essendo lei nata femmina, e quindi un nome che non le corrisponde, affermando lei con la sicumera delle ventiduenni «non sono una donna, sono una persona nona». Il video in cui parla con la madre – madre con cui noi novecenteschi ...