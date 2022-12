Il presidente del Senato La Russa a Catania | «Renzi era un parvenu della sinistra | Salvini fischiava l’inno nazionale»

Leggi su open.online

(Di sabato 3 dicembre 2022)era un. E. IldelIgnazio Laparla di politica senza peli sulla lingua alla Festa Tricolore di. Nelle frasi riportate dall’AdnKronos Laha parlatolegge di bilancio del governo Meloni: «Le critiche di Confindustria? Beh, ricordo che non c’è stata una sola manovra che Confindustria non ha criticato, e meno male, aggiungo io, perché siamo stati criticati sia dal capo di Confindustria che dal capo dei sindacati e questo vuol dire che siamo nel giusto. Noi non siamo al servizio di nessuno, se non del popolo italiano e questo vuol dire equilibrio». ...