Il piano Romelu | 5 giorni di riposo | poi alla Pinetina per tornare al top

(Di sabato 3 dicembre 2022) Per ora la testa diLukaku è una giungla, come nella canzone di Emma Louise. Rimarrà per un altro po' nell'albergo - fortino di Doha, quello del ritiro del Belgio, in un frullatore di pensieri, ...

Ma, in mezzo a tanta delusione, ha deciso subito di guardare anche a ciò che sarà, all'Inter che è la sua sposa ritrovata: da adesso in poi ogni sforzo sarà finalizzato ai risultati con la sua ...A fine partitaha distrutto la panchina con un pugno e ha pianto disperato, questa eliminazione pesa sulla sua coscienza. Ora toccherà a Inzaghi ricostruirlo soprattutto sulpsicologico'.L'attaccante si metterà subito al lavoro per entrare in forma e giocare una stagione da protagonista con l'Inter ...La rinascita con l'Inter per dimenticare il flop al Mondiale con il Belgio. È questo il piano di Romelu Lukaku, che sogna una seconda parte di stagione dominante dopo una prima condita ...