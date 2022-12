Il Partito Democratico statunitense vuole sostituire l’Iowa con il South Carolina come stato d’inizio delle primarie per scegliere il candidato alle presidenziali del 2024

(Di sabato 3 dicembre 2022) Venerdì ilha votato a favore della sostituzione delcon ilin cui inizieranno ledelin vistaelezionidel: la decisione dovrà essere ora approvata in modo

Quello che emerge alla fine è che gli addetti al controllo abbiano agito in modo troppo zelante perché spinti dal loro tifo per il. Probabilmente sulla scorta del 2016 , quando l'...Vicepresidente deldal 2009 al 2013, quattro volte sottosegretario di Stato, attuale senatore di Italia Viva, Ivan Scalfarotto, che in Parlamento siede da tre legislature, svela ...la specificità italiana ruota intorno al Partito Democratico, erede di una sinistra post-comunista passata attraverso le varie tappe del Partito Democratico della Sinistra (Pds), Democratici di ...la specificità italiana ruota intorno al Partito Democratico, erede di una sinistra post-comunista passata attraverso le varie tappe del Partito Democratico della Sinistra (Pds), Democratici di ...