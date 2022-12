Il Paradiso delle Signore | anticipazioni e grandi ritorni | a dicembre tutto cambia

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 3 dicembre 2022) Riflettori del web concentrati su Il, dato che a tenere banco in campo social e media troviamo lee iche animeranno così la serie. Ebbene sì, la prima settimana senza Ilè appena trascorsa e i fan si chiedono quando i protagonisti della serie televisiva torneranno in onda e non solo. A fare discutere i media in queste ore, non a caso, troviamo lee gli attesissiminella Milano degli anni 60?. Notizia che in queste ore punta i riflettori su alcuni volti noti della serie che in queste prime settimane di messa in onda sono tra gli indiscussi assenti. Il...