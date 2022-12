Il mio amico Massimo | il trailer del docufilm dedicato a Massimo Troisi VIDEO

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ecco ildi Il mio, il, in sala dal 15 al 21 dicembre distribuito da Lucky Red. Il mio, ilall'indimenticabile attore e regista, arriverà nelle sale dal 15 al 21 dicembre. Lucky Red ha appena diffuso ildi questo progetto diretto da Alessandro Bencivenga, con le voci narranti di Lello Arena e Cloris Brosca: ilè un omaggio inusuale, leggero e a tratti ironico, in cui si racconta la vita e il percorso artistico dell'attore napoletano a quasi 70 anni ...

Salvatore Paolozzi, und'infanzia, oltre a materiale vario di "oggettistica" scolastica (soprattutto quaderni). Pochi giorni dopo, il 4 maggio 2005, il Consiglio di Istituto ha deciso la ...A loro vantaggio, va detto, la presenza in line - up delRoberto, praticamente il sosia di Chris Cornell , indicato dalle ragazze anconetane come il più bello in città. Con lui erano in ...Nel backstage di X Factor Beatrice Quinta svela tutta la verità sul suo rapporto con il giudice del talent, Rkomi ...Arriverà nelle sale dal 15 al 21 dicembre, distribuito da Lucky Red, il docufilm dedicato all’indimenticabile attore e regista Massimo Troisi, Il mio amico Massimo. Diretto da Alessandro Bencivenga, ...