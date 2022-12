Il mio amico Massimo | il trailer del docufilm dedicato a Massimo Troisi | in sala dal 15 al 21 dicembre

Salvatore Paolozzi, und'infanzia, oltre a materiale vario di "oggettistica" scolastica (soprattutto quaderni). Pochi giorni dopo, il 4 maggio 2005, il Consiglio di Istituto ha deciso la ...A loro vantaggio, va detto, la presenza in line - up delRoberto, praticamente il sosia di Chris Cornell , indicato dalle ragazze anconetane come il più bello in città. Con lui erano in ...Ecco il trailer di Il mio amico Massimo, il docufilm dedicato a Massimo Troisi, in sala dal 15 al 21 dicembre distribuito da Lucky Red.Nel backstage di X Factor Beatrice Quinta svela tutta la verità sul suo rapporto con il giudice del talent, Rkomi ...