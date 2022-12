Il Messia | 1000 presenze e un gol che vale i quarti del Mondiale | l’Argentina c’è

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 3 dicembre 2022)non si ferma più e manda un importante messaggio alle rivali in lotta per la vittoria delin Qatar 2022. La sconfitta all’esordio contro l’Arabia Saudita è un lontano ricordo, Messi e compagni si sono dimostrati molto competitivi e la squadra è formata da calciatori di grande talento. Il solito trascinatore è stato Leo Messi, l’Australia ha pagato qualche errore di troppo in difesa. Sarà Olanda-Argentina il primo quarto di finale, l’Albiceleste è favorita ma gli Orange si sono dimostrati una squadra insidiosa. Sorpresa per Scaloni, non c’è Lautaro Martinez. In attacco Messi, Alvarez e il Papu Gomez, l’Australia ci prova con Duke e Irvine. Nei primi minuti i ritmi sono molto bassi, le due squadre si studiano. La partita si sblocca al 35?, il marcatore è ovviamente Leo Messi. Colpo da biliardo dell’attaccante del Psg e Argentina in ...