Il Brasile in Qatar ha rotto il tabù della maglia 24

(Di sabato 3 dicembre 2022) AGI - Respinta per decenni dal calcio brasiliano a causa di un antico pregiudizio omofobo, la"24"Selecao è stata schierata venerdì per la prima volta a una Coppa del Mondo, senza un particolare intento politico e nel rispetto dei regolamenti Fifa. Il numerodelè uscito dall'armadio di un paese in cui l'omosessualità è ancora malvista: è stata indossata dal difensore Gleison Bremer, 25 anni, durante la partita persa ieri per 1-0 contro il Camerun. Il difensoreJuventus, che in Italia sullaporta il "3", ha 'indossato' un numero che inè stato evitato da molti nazionali a causalunga associazione di quel numero con l'omosessualità, che nel paese sudamericano fino al 2019 era considerata un reato. ...

La discriminazione anche violenta nei confronti dei gay inha coinvolto spesso anche il mondo del calcio . Quasi quotidianamente si registrano aggressioni contro omosessuali e transessuali ...Tite , ct del, ha messo per un attimo da parte i Mondiali di2022 per dedicare un pensiero a Pelé . La leggenda del calcio non sta vivendo un periodo semplice per via delle sue delicate condizioni di ...Anche la Serbia, dopo l'eliminazione subita meritatamente venerdì sera ad opera della Svizzera con un inappellabile 3-2, può a buon diritto esser considerata, al pari della Germania, la nazionale tra ...È l'Olanda la prima squadra a qualificarsi per i quarti di finale dei Mondiali 2022 in corso di svolgimento in Qatar: battuti gli Stati Uniti 3-1.