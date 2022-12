Il 30 novembre spazio a due recuperi in campionato Sarrabus Ogliastra-Tivoli apre i sedicesimi di Coppa Italia

Leggi su seriea24

(Di sabato 3 dicembre 2022) In attesa del nuovo turno di, mercoledì 30si giocheranno duedella dodicesima giornata: alle ore 14.30 Canicattì-Mariglianese (Girone I, arbitro Guitaldi di Rimini, Campo “V.Mazzola” di San Cataldo) e alle ore 15.30 Bitonto-Francavilla (Girone H, arbitro Petraglione di Termoni). Quest’ultima riprenderà dal momento dell’interruzione al 10’ del secondo tempo per impraticabilità del terreno di gioco. Nella stessa giornata si apriranno idicon(ore 14, arbitro Agostoni di Milano), partita che anticipa le altre sfide in programma il 7 dicembre. Previsti i calci di rigore in caso di parità al termine dei minuti regolamentari, la vincente affronterà agli ...