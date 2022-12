Ibrahimovic torna dopo il Mondiale? Novità sulle condizioni dell’attaccante

Leggi su rompipallone

(Di sabato 3 dicembre 2022)importanti sponda Milan: Zlatanin ad allenarsi in gruppo. A riferirlo è il Corriere Dello Sport, che rileva nella giornata di Lunedì la data ufficiale del rientro in campo dello svedese. I rossoneri sono al lavoro da ieri, in attesa delle amichevoli invernali che si svolgeranno in quel di Dubai nel prossimo fine settimana. MilanRientro Le condizionesaranno da monitorare giornogiorno, considerata l’età e l’entità dell’intervento subito al ginocchio di qualche mese fa. Ci vorrà certamente pazienza per poterlo riavere al meglio della forma, tuttavia non è da escludere un suo ritorno in campo a San Siro, anche se per pochi minuti, per la diciassettesima giornata di Serie A contro la Roma. Andrea Trione