I Santi di Domenica 4 Dicembre 2022

(Di sabato 3 dicembre 2022) San GIOVANNI DAMASCENO Sacerdote e dottore della Chiesa – Memoria FacoltativaDamasco, 650 – 749Nacque intorno al 675 a Damasco (da cui Damasceno) in Siria. Suo padre era ministro delle finanze. Colto e brillante, divenne consigliere e amico del Califfo cioè il prefetto arabo che guidava la regione. La frequentazione del monaco siciliano Cosmo, portato schiavo a Damasco, determinò in lui il desiderio di ritirarsi a vita solitaria, in compagnia del fratello, futuro vescovo di Maiouna. Andò dunque a vivere nella «laura» di San Saba, piccolo villaggio di monaci a Gerusalemme, dov…www.ebeati.it/dettaglio/30250 San FELICE DI BOLOGNA Vescovo 397? – 432www.ebeati.it/dettaglio/72710 Sant’ APRO DI GRENOBLE Sacerdote ed eremita VII sec.www.ebeati.it/dettaglio/80390 Santa BARBARA Vergine e martire sec. IIINacque a ...

Servizio Informazione Religiosa

Giocare sabato in B ein A2 non mi pesa, ci si fa l'abitudine e poi è la mia vita. ... Info e contatti: www.teletruria.it ROSTER HRK MOTTA DI LIVENZA: Acquarone Alessandro P, 1Sebastiano ...E non mancano neppure le occasioni per degustarlo: ad esempio a Roma,4 dicembre, torna ... Luigi Biasetto, Andrea Besuschio, Lucca Cantarin, Sal De Riso,Palazzolo, Giuseppe Pepe, ... Don Andrea Santoro: traslato il corpo nella parrocchia dei Santi Fabiano e Venanzio a Roma. Papa: "Infaticabile annunciatore del Vangelo" Imperia. Domenica 4 dicembre ricorre la festività di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco. Il programma organizzato per celebrare l’evento, tempo permettendo, inizierà alle ore 9,30 con la ceri ...Previsioni meteo per il 3/12/2022, Santa Maria di Leuca. Giornata prevalentemente piovosa con fenomeni anche temporaleschi, temperature comprese tra 15 e 17°C ...