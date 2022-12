I delitti del BarLume | il trailer dei nuovi episodi della serie in arrivo su Sky

(Di sabato 3 dicembre 2022) Sky ha appena pubblicato ildelle nuove storie de Idel, la produzione Sky Original coprodotta con Palomar, che tornerà in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW dal 9 gennaio 2023 per tre lunedì. Nate dieci anni fa, nel 2013, le commedie tinte di giallo de Idelgiungeranno quest’anno alla decima stagione e per l’occasione ci saranno ben tre nuove storie: “Indovina chi?”, “Resort Paradiso” ed “E allora zumba!”. Confermata la regia di Roan Johnson (che delle storie è anche produttore creativo), quest’anno affiancato da Milena Cocozza. Ritornano anche gli storici personaggi che hanno reso famoso il “”: Filippo Timi veste ancora i panni di Massimo Viviani, Lucia Mascino quelli del Commissario Fusco, Enrica ...

Anche i nuovi capitoli sono liberamente ispirati al mondo della serie "I delitti del BarLume" di Marco Malvaldi, edita in Italia da Sellerio Editore. Le storie della nuova stagione de I Delitti del ...