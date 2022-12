I 60 anni dell' Unpli | La Spina | Proiettati nel futuro

FiscoOggi

'Moratti e Fontana e le loro liti sono il passato', fatto di '28di governo di destra, rappresentati oggi dalla palese inadeguatezza' del presidente uscente. La ...la questione della qualita''...... cospirazione per frodare il Ministero'Interno e cospirazione per falsa testimonianza. Il miliardario, nato in Ucraina, 58, co - fondatore di LetterOne, una società di investimento ... I cinquant’anni dell’Iva – 5 il Vat gap rilevante e le frodi 20 anni a fine luglio, campione uscente, prime esperienze in azzurro, appare il favorito per il bis, mentre nei 67, assente l’argento Giacomo Micheli col campione uscente Manuel Lombardi, che sale nei ...Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Conference center dell’Ergife Palace Hotel di Roma vestito a festa per i 60 anni dell’Unpli, Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Sala gremita dai delegati provenienti da tut ...