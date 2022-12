Huawei | annunciato l’arrivo in Italia del Watch D

(Di sabato 3 dicembre 2022) Arriva inil nuovissimoD. L’innovativo smartper la misurazione precisa della pressione arteriosa in tempo realeConsumer Business Group (qui per maggiori info sull’azienda) annunciaindiD con certificazione medica. Il primo dispositivo da polsodedicato alla gestione e analisi completa dei parametri, rese possibili da un’importante implementazione a livello hardware. Dettagli sul nuovoD in arrivo inD rende comodo il monitoraggio dei parametri di salute ai suoi utenti. Consente la misurazione dell’ECG2 e della pressione ...

TuttoAndroid.net

... uno dei paesi più ricchi dell'Asia e alleato regionale degli Stati Uniti , hadi voler ... Fra il 2020 e il 2021ha dimezzato gli utili, grazie soprattutto alle sanzioni americane e ...... o almeno questo è quello che indicano i leak, perché i produttori non hanno ancora... molto più funzionale rispetto, ad esempio, al display rotondo diMate P50 Pocket o di Samsung ... HUAWEI annuncia l’arrivo in Italia del Mate 50 Pro con tanto di promo lancio Wang (Huawei Italia): "Contribuiamo alla creazione di un sistema agroalimentare sostenibile, preservando la varietà di habitat e specie selvatiche presenti" ...Arriva in Italia il nuovissimo Huawei Watch D. L'innovativo smartwatch per la misurazione precisa della pressione arteriosa1 in tempo reale.