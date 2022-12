Huaca Pintada | il santuario dipinto delle Ande

Tiscali Notizie

Dopo quattro anni di ricerca, un team studenti di archeologia, guidato da Sam Ghavanmi, ha riscoperto in Peru' un murale di 1.000 anni, visto l'ultima volta circa un secolo fa. Noto come, l'affresco e' lungo 30 metri e si trova in un villaggio di Lambayeque, nel nord del Paese. Il dipinto fu trovato per la prima volta nel 1916. 1 dicembre 2022 Peru', riscoperto un affresco di 30 metri perduto un secolo fa