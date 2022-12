Highlights e gol Olanda-Stati Uniti 3-1 | ottavi Mondiali Qatar 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ilcon glie i gol di3-1, match valido per glidi finale deidi. Scontro equilibrato nel primo tempo, ma deciso da due perle degli oranje: azioni veloci che liberano Dumfries al cross, la prima volta per Depay, la seconda per Blind, due reti che indirizzano l’incontro. Nella ripresa provano a riaprirla gli Usa con il gol di Wright che quasi sfida le leggi della fisica, quindi Dumfries si mette in proprio e segna il gol del 3-1. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLEAI QUARTI SportFace.