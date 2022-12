Guardiani della Galassia Vol 3 | Rocket Racoon morirà nel film?

(Di sabato 3 dicembre 2022) I fan Marvel sono convinti cheinVol. 3; dopo aver visto il nuovo trailer del capitolo conclusivotrilogia, molti sono convinti che il franchise ucciderà il personaggio preferito dai fan,Raccoon. Il nuovo trailer diVol. 3, il prossimo blockbusterMarvel, promette avventura e comicità, offrendo al contempo un assaggio di quelli che probabilmente saranno alcuni dei momenti più strazianti del. Vediamo Star-Lord e Mantis che scoppiano in lacrime, un flashback dida bambino eche entra in piena “modalità guerra”, dicendo: “Ho ...

Con l Holiday Special deiGalassia , ora in streaming su Disney+, si chiude ufficialmente la controversa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe (Mcu). Un biennio particolarmente prolifico in cui i supereroi ...Qual è la canzone presente nel primo trailer ufficiale diGalassia 3 È stata rilasciata 27 anni fa ed è di una rock ...La casa editrice Mondadori ha portato in libreria, nel 2021 I guardiani del faro, di Emma Stonex. Ecco un approfondimento.La casa editrice Mondadori ha portato in libreria, nel 2021 I guardiani del faro, di Emma Stonex. Conteso all’asta da tutti gli editori del mondo, è stato definito da “USA Today” “uno dei cinque libri ...