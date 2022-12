Griezmann | 'Spero di incontrare Pelé' VIDEO

Tuttosport

L'attaccante francese manda un messaggio al mito brasiliano ricoverato d'urgenza in ospedale a San Paolo da pochi ... Griezmann, pensiero per Pelé: "Spero di incontrarlo un giorno" L'attaccante è pronto ad aiutare il compagno a diventare in solitaria il miglior marcatore della storia della Francia battendo Henry. Ora entrambi sono fermi a 51 gol. Antoine Griezmann è stato una pedina fondamentale per il successo della Francia ai Mondiali 2018. Griezmann spera di essere altrettanto ...