Grande Fratello Vip 7 | giorno 75 | commenti al live

Today.it

SuoAndrea, maggiore di lui di due anni, il suo riferimento per ogni avventura, il modello ... Gli architetti se lo contendono, l'artista inizia a "pensare ine a capire lo spazio", come ...Secondo quanto riporta una fonte della ex concorrente delvip, in realtà sarebbe stata la Prati a rifiutare l'invito a partecipare a Verissimo dopo le dichiarazioni di Silvia Toffanin ... GF Vip, "Antonino ha avuto il Covid": la rivelazione fa scoppiare la polemica Delia Duran ha una bellezza semplicemente stravolgente; impossibile restare indifferenti di fronte ad una donna del genere.Nonostante abbiano appena festeggiato un mese, i rapporti dei Donnalisi sono un po’ tesi. Antonella è infastidita da alcuni atteggiamenti del ragazzo. A detta sua, Edoardo è cambiato rispetto ...