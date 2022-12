Grand Prix Startup | i premiati | Néolithe sostenuta da BpiFrance

(Di sabato 3 dicembre 2022) Tra idella prima edizione del, organizzato a Milano dalla Camera di Commercio francese in Italia, c'èda. L'invenzione di(2019) è ...

Tra i premiati della prima edizione delStartup, organizzato a Milano dalla Camera di Commercio francese in Italia, c'è Néolithe, sostenuta da BpiFrance. L'invenzione di Néolithe (2019) è nata dalla collaborazione tra un ex ...Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della premiazione delStartup a Palazzo Mezzanotte.Milano, 3 dic. (askanews) - Tra i premiati della prima edizione del Grand Prix Startup, organizzato a Milano dalla Camera di Commercio francese ...Sabato, 3 dicembre 2022 Home > aiTv > Sostenibilità e innovazione: a Milano il Grand Prix Startup Milano, 3 dic. (askanews) - Un evento interdisciplinare per generare nuove idee che ha visto la ...