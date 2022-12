Grand Prix Startup | i premiati | Evogy sostenuta da Leyton

Tra i premiati della prima edizione delStartup, organizzato a Milano dalla Camera di Commercio francese in Italia, c'è Evogy, sostenuta da Leyton. Evogy (fondata nel 2018) è un provider innovativo di servizi che ha lo scopo di ...Tra i premiati della prima edizione delStartup, organizzato a Milano dalla Camera di Commercio francese in Italia, c'è Néolithe, sostenuta da BpiFrance. L'invenzione di Néolithe (2019) è nata dalla collaborazione tra un ex ...Milano, 3 dic. (askanews) - Tra i premiati della prima edizione del Grand Prix Startup, organizzato a Milano dalla Camera di Commercio francese ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...