Giornata delle persone con disabilità | tutte le iniziative culturali e sportive

(Di sabato 3 dicembre 2022) Bergamo. Lainternazionalecondel 3 dicembre è un’occasione importante per celebrare il valore dell’inclusione e per combattere ogni forma di discriminazione. Grazie ad un percorso condiviso tra l’Amministrazione comunale, Cooperative sociali del territorio, Associazioni, scuola e famiglie, Bergamo offre numerose occasioni rivolte all’integrazione e alla promozione dell’autodeterminazionecon. Alcuni dati Per quanto riguarda le situazioni in carico ai Servizi sociali, ad oggi sono 475 leseguite di cui 414 adulti e 61 minori, questi ultimi inseriti in progetti domiciliari e nelleestive previste all’interno del progetto cittadino sull’inclusione Estate ...

In occasione dellainternazionalepersone con disabilità , ilfattoquotidiano.it lancia un'indagine approfondita per fotografare gli aspetti positivi ma anche raccontare i principali ...In occasione del 3 dicembreinternazionalepersone con disabilità , a lanciare un appello per consentire l'accessibilità dei mezzi pubblici nella capitale è Carmelo Comisi , portavoce ...Situazione in tempo reale: La rilevazione radar più vicina delle ore 9:50 segnala precipitazioni assenti ... Meteo Carosello 3 giorni Sabato 3 Dicembre: giornata caratterizzata da rovesci di neve, ...Sulla base delle previsioni disponibili ... Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata quindi valutata per la giornata di oggi allerta gialla sulle nove regioni. ROMA - Tuoni e forti piogge ...