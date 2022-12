Gaffe in tv | Greco diventa ‘Negro’ | telecronista sospeso

Leggi su italiasera

(Di sabato 3 dicembre 2022) (Adnkronos) – Un lapsus ripetuto più volte: il calciatore si chiama Freddima illo chiama Negro. Le scuse non bastano, scatta la sospensione. L’episodio è accaduto durante la telecronaca della partita di Serie C tra Trento e Vicenza trasmessa da Eleven Sports. Il Vicenza ha pubblicato sul proprio sito la nota dell’emittente in relazione alla vicenda. “In riferimento all’increscioso episodio verificatosi nel corso della diretta streaming della partita di Serie C fra Trento e Vicenza e che ha visto coinvolto unche collabora con Eleven, il quale ha confuso il cognome del giocatore Freddicon un altro cognome (comunque frequente fra i club di Serie C) chiaramente fraintendibile, Eleven Sports intende innanzitutto scusarsi con tutte le parti coinvolte e che si sono sentite in ...