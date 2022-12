Furibondi | il veleno di Fabrizio Roncone su Forza Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ognuno in fondo è liberissimo di sollazzarsi come può e come meglio crede., penna politica di punta del moderatissimo Corriere della Sera, giornalone che qualcuno addirittura accusa di essere troppo morbido con Giorgia Meloni (una volta si diceva "filo-governativo"), ad esempio ammette candidamente che il suo passatempo preferito è guardare i sondaggi e vedere se Matteo Salvini sale o scende. «Salvini - spiega il giornalista ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7 - tutte le mattine si sveglia e manda dei messaggi di cordoglio con idee nuove e mette in difficoltà Meloni». In collegamento c'è il leghista Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato, che garbatamente fa notare: «Capisco che siete un po' tutti ossessionati da Salvini...». A quel puntosi sente in dovere di mettere le cose in chiaro, a ...