Furia Cavani | punito il gesto del Matador | arriva la decisione

(Di sabato 3 dicembre 2022) Quattro punti in tre partite non sono bastati all’Uruguay di Valverde e Suarez, che èto terzo nel girone con Ghana, Corea del Sud e Portogallo. La nazionale sudamericana, insieme alla Germania, è la più grande delusione di questo Mondiale in Qatar, avendo ben altri obiettivi all’interno della competizione. Proprio nei minuti finali dell’ultima partita contro il Ghana, che l’Uruguay stava conducendo per 2-0, è successo l’episodio che ha scatenato l’ira e le proteste die giocatori in campo.squalifica Uruguay Con un ulteriore gol, infatti, La Celeste avrebbe superato la Corea del Sud, per differenza reti, e avrebbe staccato il pass per gli ottavi di finale del Mondiale. Al 93esimocade all’interno dell’area del Ghana, ma l’arbitro non concede il rigore. Dopo il triplice fischio tutta la rosa ...