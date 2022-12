Freuler | notte da sogno | segna alla Serbia e porta la Svizzera agli ottavi

Leggi su bergamonews

(Di sabato 3 dicembre 2022) Unada, che si ricorderà per molto tempo. L’ex atalantino Remohato il suo primo gol ai Mondiali con lae ha scelto il momento migliore per farlo: la gara decisiva contro la. È la rete del fu pilastro della Dea, quest’estate trasferitosi al Nottingham Forest in Inghilterra (dove è già diventato un titolare fisso), che ha messo al sicuro il secondo posto per la nazionale elvetica, dietro soltanto al Brasile nel gruppo G di Qatar 2022. Il classe 1992 è un perno della squadra di Murat Yakin, che nelle qualificazioni ha costretto l’Italiaspareggi guadagnandosi l’accesso direttofase finale. Accesso che ha fatto fruttare al meglio. Contro il Brasile la ‘Nati’ ha restitito più di 80 minuti prima di subire ...