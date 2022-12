Franco Battiato – La voce del padrone | Morgan | “La voce del padrone è un capolavoro | come Sgt Pepper

Leggi su movieplayer

(Di sabato 3 dicembre 2022)- Ladel, il documentario di Marco Spagnoli, è al cinema dal 28 novembre al 4 dicembre: il regista,e Stefano Senardi ci raccontano chi era il grande musicista siciliano.- Ladel, il documentario di Marco Spagnoli, è al cinema dal 28 novembre al 4 dicembre, una formula diversa da quella dell'uscita evento, per sfruttare anche il week-end, un momento in cui i giovani vanno al cinema, e per poter far vedere anche a loro la storia di un artista straordinario e di un album storico. Eravamo ragazzini anche noi, nel 1982, quando sono arrivate quella fantastiche canzoni, facili eppure complicatissime, contenute ...