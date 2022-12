Frana Ischia | trovata l’auto dell’ultima persona dispersa

Leggi su ildenaro

(Di sabato 3 dicembre 2022) Le squadre di soccorritori all'opera a via Celario, epicentro delladi Casamicciola di sabato scorso, hanno trovato la macchina dell'ultimo dei dispersi, la giovane Mariateresa Arcamone, 31enne cameriera in un bar di Forio. Grazie alla tregua concessa dal meteo si sta scavando nella zona della casa di Mariateresa e poco fa la sua Fiat Panda è stata, sepolta dal fango, in cima al tetto della abitazione della giovane donna di cui però non si ha ancora traccia. Prosegue il lavoro delle squadre del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.