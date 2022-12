Frana Ischia | allerta meteo gialla prorogata fino alle 16 di domani

tregua dalla pioggia. Ancora si cerca l'ultima dispersa, Maria Teresa Arcamone , della tragicascatenata dall'alluvione dello scorso fine settimana che ha causato undici vittime e ...... commissario straordinario per la Protezione civile adin videocollegamento con la Prefettura di Napoli nel corso di una conferenza stampa sull'emergenza successiva alladi Casamicciola. ...Lo ha annunciato il commissario per Ischia Giovanni Legnini durante la conferenza stampa tenutasi questa mattina da Casamicciola, dove a distanza di sette giorni dalla frana che ha ucciso 11 persone ...Napoli, 3 dic. (askanews) - 'Al momento sono 341 le persone ospitate in strutture alberghiere a Ischia, allontanate in via precauzionale ...