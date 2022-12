Frana Ischia | 54 famiglie della zona rossa non hanno lasciato le case

(Di sabato 3 dicembre 2022) Cinquantaquattroresidenti nella ‘’ di Casamicciola non si sono allontanate dalle proprie: lo ha reso noto il commissario Giovanni Legnini. Nei loro confronti le forze dell’ordine stanno svolgendo “opera di convincimento e persuasione”, con la notifica dell’ordinanza di evacuazione emessa ieri. Al momento sono 341 le persone sistemate in hotel, comprese quelle sfollate subito dopo la; una novantinanotificato di aver trovato autonoma sistemazione, e molte altre – rispetto alle oltre mille potenzialmente interessate – si sono mosse da sole versoe amici. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

