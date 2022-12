FOTO Fabio Fognini mostra la tartaruga alle Maldive | “Enjoying life”

Leggi su oasport

(Di sabato 3 dicembre 2022) Un po’ di riposo, prima di rimettersi in gioco.aveva bisogno di staccare la spina, dopo la cocente delusione della sconfitta in Coppa Davis contro il Canada. L’epilogo negativo in doppio, con Matteo Berrettini, ha particolarmente toccato il ligure che anche pubblicamente si è detto molto deluso e amareggiato per la grande chance non sfruttata dalla squadra. Un’avventura a Malaga, iniziata alla grande con la vittoria contro gli Stati Uniti e il punto decisivo ottenuto dal duo/Simone Bolelli. Sfortunatamente, l’emiliano si era già presentato un po’ acciaccato all’appuntamento sul veloce indoor in Andalusia e dopo la partita contro gli USA il problema al polpaccio si è fatto sentire. Filippo Volandri si è visto costretto a fare una scelta che tanti hanno criticato, dal momento che Berrettini era reduce da un lungo ...