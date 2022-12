FOTO – Damiano dei Maneskin “deride” la Lazio | rispondono gli Ultras | “Vaff***ulo”

(Di sabato 3 dicembre 2022) Due giorni fa, durante il concerto dei(nota band italiana), è avvenuto un episodio a sfondo calcistico che sta facendo discutere parecchio in questi giorni. Oggetto della questione un tweet contenente un video di una rissa sfiorata al concerto. Nel filmato si intravede una tifosa con la maglia della. Il frontman della band, tifoso romanista dichiarato, ha ironizzato sul fatto appellandosi all’immagine della tifosa laziale – “La cosa che peggiore che vedo è la ragazza con la maglia della” – probabilmente per sdrammatizzare l’enfasi che il tweet voleva trasmettere mostrando il filmato della presunta rissa. Non è tardata ad arrivare la reazione deglibiancocelesti. Striscione...

