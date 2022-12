Fiorentina | attesi i rientri di Kouame | Barak | Jovic e Milenkovic Da valutare Venuti

SPORTFACE.IT

...essere il pass per un torneo da vivere con la tranquillità di uno dei protagonisti più. In ... Nel finale del match col Camerun, l'exnon è entrato nemmeno sul 3 - 3. L'ennesima prova ...Laricomincerà ad allenarsi domani dopo due settimane di riposo in concomitanza con la sosta ... I viola sonoda un calendario di amichevoli in previsione della ripresa del campionato ... FIORENTINA, allenamenti e rientri giocatori: la situazione, quando tornano Jovic e Milenkovic Per alcuni giocatori attesi come grandi protagonsti e invece deludenti alla ... Tanto da destare anche l’attenzione di alcuni club di Premier League. Il giocatore della Fiorentina, che ha il contratto ...Il numero 10 della Fiorentina, campione d'Europa con la Nazionale di Roberto Mancini, ha cominciato ad allenarsi con i compagni in attesa di iniziare a disputare qualche amichevole prima della definit ...